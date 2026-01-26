日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 17532( 16669) 6月限 161(61) TOPIX先物 3月限 21400( 20618) 6月限 2( 2) 日経225ミニ 2月限 11018( 1001