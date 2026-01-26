日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万3875円コール 取引高(立会内) JPモルガン証券 7( 7) SBI証券 5( 5) ソシエテジェネラル証券 2( 2) ABNクリアリン証券 2(