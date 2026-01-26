アパートの空き部屋に現金を送らせる手口の特殊詐欺の疑いで逮捕された暴力団組員2人が不起訴になりました。指定暴力団・住吉会系組員の40代の男性と30代の男性は、2024年7月、仲間と共謀し、60代の男性に「あなたの携帯電話がウイルスに感染し、保険料を支払う必要がある」などと電話をかけ、約300万円を都内にあるアパートの空き部屋宛てに送らせ、だまし取った疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性2人について、26日付けで