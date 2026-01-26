栃木県の那須塩原警察署で目撃されたのは、酒気帯び運転などの疑いで逮捕された男。栃木県議会議員の小林達也容疑者（58）です。警察によりますと、小林容疑者は24日午前3時過ぎ、酒に酔った状態で車を運転し、中央分離帯とガードレールに衝突したといいます。車はフロントがつぶれ、原形をとどめていない状態。衝撃の強さがうかがえます。この事故によるけが人はいませんでした。小林容疑者の呼気からは、基準値を超えたアルコー