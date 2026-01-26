26日の日本記者クラブ討論会には、新党「減税日本・ゆうこく連合」、日本保守党、社民党、チームみらいの党首らが動画で参加し、衆院選で訴える重点政策を説明した。経済対策を巡り、独自のテーマを掲げて他党との違いをアピールした。ゆうこく連合の原口一博元総務相は「消費税は国民を痛める日本弱体化装置で、廃止1択だ」と主張した。保守の百田尚樹代表は「減税で国民が使えるお金を増やし、経済活性化につなげる。日本の