【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン沿岸警備隊によると、比南部沖で２６日未明、乗員・乗客計３５９人を乗せたフェリーが沈没した。２６日午前現在、３１７人が救助されたが、少なくとも１８人の死亡が確認され、２４人が行方不明になっている。フェリーは比南部ミンダナオ島西部サンボアンガを２５日夜に出港し、西に約百数十キロ・メートルのホロ島に向かう途中で沈没した。地元当局によると、生後半年の乳児も犠牲になったとい