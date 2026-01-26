バックブローで回転してきた相手にタイミングよく右ストレートを“一閃”。勢いそのままに回転しながら崩れ落ちるという珍しいダウンシーンに「今のは何だ？」など、驚きと困惑の反響が相次ぐ一幕があった。【映像】回転しながら衝撃ダウン バックブローで“珍事”1月25日、後楽園ホールで開催された「Krush.184」。岡嶋形徒（K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST）と直也（米子ジム）の一戦は、序盤から岡嶋がダウンシーンを重ね、2ラウ