東京湾アクアラインで目撃されたのは、前方をふさぐかのように落下物が迫ってくる恐怖の瞬間です。当時、強風のため速度制限がかかる中、目撃者はある違和感を覚えたといいます。それは…。目撃者：前の車が速度を急激に落としたので、“何かあるな”というのは感じた…。すると次の瞬間、側道の柵に引っかかっていた落下物が風にあおられ、前を走る車に直撃。さらに、こちらへと迫ってきます。目撃者によりますと、飛んできたのは