『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）が、かつてない逆風にさらされ、番組の根幹そのものが揺らごうとしている。「1月23日に放送された依頼は、広島県の小学6年生の男児から寄せられた『長男を1日代わってほしい』という切実な願いでした。その家庭では共働きの両親に代わり、まだ小学生の長男が弟や妹、計5人の世話を一身に背負っていました。学校から帰宅するや否や、休む間もなく家事と育児に追われていたのです」（芸能記者