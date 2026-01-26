先週末にかけて石川県内にも大雪をもたらした今季最長の寒波。大雪のピークは過ぎたとみられますが、29日からは再び警報級の大雪となる恐れがあります。26日、金沢市内の雪捨て場では…平本 駿介 記者：「正午過ぎの金沢市です。先日から降り続いた雪の影響で、多くのトラックが雪を捨てるため順番待ちをしています。こちらの排雪場では、雪が山のように積み上がっています」25日は、金沢市で午前6時までの6時間に、観測史上