26日に開会した石川県議会に提出された新年度当初予算案。農業従事者の支援や街なかの再整備に向けた予算が盛り込まれています。26日に開会した石川県議会。まず議題に上がったのは…石川県・馳 浩 知事：「食料品、資材などの価格は高騰し、暮らしや地域経済への影響が続く中、物価高への対応は喫緊の課題」物価高、中でも食料品の価格につながる農業従事者への支援です。 石川県は農業従事者への支援として、近年頻発する自然