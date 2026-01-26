れいわ新選組は２６日、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）の比例名簿の順位を発表した。小選挙区と比例で重複立候補する候補者は、比例１位で同一順位となる。小選挙区で勝利できずに比例復活の場合は惜敗率が高い順となる。比例近畿ブロックでは大阪５区の大石晃子共同代表、大阪１３区の八幡愛前衆院議員、兵庫８区の長谷川羽衣子氏が１位で並び、比例単独の西郷南海子氏が４位となる。比例東京ブロックでは東京１４