２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が１月２６日、都内のホテルで開催された。外国調教馬として２０年ぶりにジャパンＣを制して、欧州のカルティエ賞の年度代表馬にも輝いて特別賞を受賞したカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス、馬齢は２５年の表記）の関係者が、壇上で喜びの声を語った。来日した馬主のアガ・カーン・スタッズのザラ・アガ・カーン王女は「私たちは大変な名誉と考えております