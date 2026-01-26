ファントムシータが、第634回の「THE FIRST TAKE」に再登場することがわかった。レトロホラーをコンセプトに活動する、Adoプロデュースのアイドルグループ・ファントムシータ。2026年元旦に公開された「THE FIRST TAKE」でAdo楽曲とファントムシータ楽曲のメドレーを披露した彼女たちが今回一発撮りで披露するのは、ファントムシータの代表作である「ゾクゾク」だ。この機会に改めて彼女たちのパフォーマンスに注目してほしい。動