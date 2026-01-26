２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が２６日、都内のホテルで開催された。年度代表馬、最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースに選ばれたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール、馬齢は２５年の表記）の関係者が壇上で受賞の喜びを語った。主戦の坂井瑠星騎手はブリーダーズＣクラシックの勝利について、「夢のようですね。ブリーダーズＣクラシックの舞台で自分が先頭で駆け抜けるというのは、こん