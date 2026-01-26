長野県松本市にて100年以上の歴史を持つ旧映画館の建物を保存・継承する目的で開業された文化施設「上土(あげつち)シネマミュージアム」の再生事業が推進されています。映画興行と娯楽文化の変遷を今に伝える文化財的価値のある建物を「レトロ体験型シネマミュージアム」として再生する事業です。この再生事業への協賛を広く募集するため、2026年1月26日より公式サイトにて「上土シネマミュージアム 再生事業協賛基金口座」の告知