長野県松本市にて、100年以上の歴史を持つ旧映画館を活用した文化施設「上土(あげつち)シネマミュージアム」この「上土シネマミュージアム」にて、市民協賛者を募る企画に連動した「上土シネマ再生プロジェクトポスター」の制作が開始されました。 上土シネマミュージアム「再生プロジェクトポスター」 施設名：上土(あげつち)シネマミュージアム所在地：長野県松本市大手4丁目10-12(松本城より徒歩3分)営業時間：