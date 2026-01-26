舌ブラシを製造・販売するSHIKIENが、全国の小学校低学年の子どもを持つ保護者720名を対象に「子供の身だしなみケア」に関する意識調査を実施しました。今回は、その調査結果と、お子さまのオーラルケアにおすすめのSHIKIENの舌ブラシを紹介します☆ SHIKIEN「子供の身だしなみケア」意識調査 新入学や進級を控え、子どもたちが新たな出会いに期待を膨らませる季節。本格的な集団生活が始まる中で、身だしなみは円