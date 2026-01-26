1月26日午後、牟岐町の川で高齢男性が浮いているのが見つかり、意識不明の状態で病院に搬送されました。男性が見つかったのは、牟岐町辺川の橘川です。警察によりますと、26日午後3時20分頃、男性の妻から消防に「旦那が川に落ちた」と通報がありました。川に浮いていたのは、近くに住む無職の71歳の男性で、消防に救助され病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。男性の外出後、妻が男性に電話をかけても繋がらず、心配して