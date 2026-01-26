ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が26日、福岡市内での自主トレを公開。オフを無休で過ごしてきた大砲は仕上がった体つきで快音を連発させた。5度目のホームラン王の目標とともに「みんなが、何より自分自身が驚く成績を出したい」とキャリアハイの更新を目指すことを誓った。減量にも取り組み体重は9キロ減の105キロとなった。報道陣には「僕の今、一番食べたいものです」と笑顔でドーナツ差し入れ。仕上がった体で開幕