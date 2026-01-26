中道改革連合の野田佳彦共同代表は26日、インターネット番組「デイリーWiLL（ウィル）」が、野田氏が25年前に世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関係者との会合に参加していた、とする写真を公開したことについて記者団に問われ、「全く覚えていないので、よく調べたいと思う」と述べました。野田代表はまた、「当時は落選した直後でいろんな会ができて呼ばれたことあるが、この会は記憶がない」と話しました。