お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が26日までに自身のインスタグラムを更新。家族の近況を明かした。青木は「先日、次男が10歳になりました。もう10歳なんて！！成長は嬉しいけど、少し寂しい母心です」と書き出し、次男の誕生日を報告。「誕生日ご飯リクエストは、ラザニアと蟹しゃぶ。普段は成立しない、好きなもの同士の組み合わせプレゼントリクエストは、写