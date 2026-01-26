新しいのにどっかでみたことあるデザイン…航空宇宙企業のスタヴァッティ・エアロスペース（以下：スタヴァッティ）は2026年1月、突如としてアメリカ海軍の次世代空母制空（Next Carrier Air Dominance）構想、通称F/A-XXに向けた独自提案としてSM-39「Razor（レイザー）」を発表しました。【画像】え、ビッ〇バイパー!? これが、某ゲーム機体に見えるSM-39「レイザー」ですF/A-XXは、2030年代に耐用年数を迎えるF/A-18E/F「ス