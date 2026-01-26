北秋田市出身、大相撲の押尾川親方が、秋田市の障害者支援施設を訪れました。相撲ファンが多いというこちらの施設。利用者から質問が相次ぎ楽しく交流しました。北秋田市出身、現役時代は豪風として活躍した押尾川親方。26日訪れたのは、秋田市の障害者支援施設秋田ワークセンターです。職員「親方の恋バナを…」押尾川親方「恋バナ？！いつからの？恋バナですか！」夕食の際、テレビで大相撲を見ていたということで親