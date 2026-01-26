衆院選を巡り、公明党秋田県本部は、中道改革連合の秋田1区と2区の立候補予定者を全面的に支援する方針を発表しました。中道の候補者予定者がいない秋田3区については自主投票にする方針です。公明党秋田県本部の松田豊臣代表は、立憲民主党秋田県連の薄井司代表などと記者会見を開き、衆院選の選挙協力の方針を発表しました。公明党秋田県本部松田豊臣代表「新党中道改革連合の公認候補者の議席獲得に向けて総力を結集し全面的