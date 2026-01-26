北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではサッカージャーナリストの河治良幸氏の見解をお届けする。――◆――◆――現時点で確率の高そうな予想をしたが、本大会までの半年間で怪我人が出ないのは、ほぼあり得ない。だが緊急時にもある程度カバーできる選手層の厚みが、第二次森保ジャパンの強みだ。とはいえ南