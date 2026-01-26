冬型の気圧配置は27日(火)はいったん緩みそうですが、28日(水)以降再び強まる見込みです。北陸など日本海側では、発達した雪雲が流れ込むおそれがあります。29日(木)午前9時の予想天気図です。いったん緩んだ冬型の気圧配置が戻ってくる見込みです。北陸の上空およそ1500メートルでは、27日は−6度以上になりそうですが、週の後半にかけてはまた−10度前後まで低下しそうです。寒さが厳しく、雪の降り方もまた強まりそうです。29日