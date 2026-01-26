中国の航空会社は、日本と中国を結ぶ便の無料キャンセル期間を10月24日まで延長しました。延長となった期間には国慶節に伴う大型連休も含まれていて、日本に対し、さらなる圧力をかける姿勢を示した形です。中国メディアによりますと、無料でキャンセルや変更ができる措置を延長した航空会社は、中国国際航空と中国東方航空、中国南方航空の3社です。これらの航空各社は、中国外務省が去年11月、高市総理の台湾有事をめぐる国会答