1月25日、東京・両国国技館にて大相撲初場所の千秋楽がおこなわれ、大関の安青錦（21＝安治川部屋）が2場所連続優勝を果たした。今場所、新大関として挑んだ安青錦は、日本の相撲に憧れウクライナから角界入りした21歳だ。優勝決定戦は、12勝3敗で並び初優勝を狙った西前頭四枚目・熱海富士（23＝伊勢ヶ濱部屋）との取り組み。立ち合いから圧力を掛けられ土俵際まで追い込まれた安青錦が逆転の首投げで195キロの巨体の熱海富士