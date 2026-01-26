新日本プロレスは26日、公式サイトで所属していたHOT軍のEVILが2026年1月末をもって新日本プロレスとの契約を満了したと発表。本人との話し合いの結果、退団することとなった。EVILは1・4東京ドーム大会で東京五輪男子柔道金メダリストのウルフアロンのデビュー戦の相手を務め、NEVER無差別級のベルトを懸けて対戦。しかし、逆三角絞めで敗れた。同社の公式サイトは「長らくEVIL選手を応援してくださったお客様には、突然のお