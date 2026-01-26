強盗などの疑いで23歳の男ら2人が逮捕されました。 【写真を見る】水前寺公園近くの事件現場熊本市中央区 2人は熊本市の路上で、大学生に因縁をつけ、車に監禁し、現金などを奪った疑いが持たれています。 現場となったのは水前寺公園の近く、熊本市中央区出水の通称・電車通りです。 1月4日午前3時半ごろ、男子大学生2人に因縁をつけ、車に監禁した疑いで、住所不定の中川龍貴容疑者と当時19歳の男が逮捕されました。 2人