【ニューデリー＝青木佐知子】ネパールの地元紙ヒマラヤン・タイムズなどによると、同国の警察当局は２５日、登山者の救助費用として保険金計約１９６５万ドル（約３０億５８００万円）を詐取した疑いなどで旅行会社の幹部ら６人を逮捕したと発表した。保険金目的で不要なヘリコプター搬送などを繰り返したという。６人は、緊急搬送だと偽って登山者をヘリで下山させるなどして、保険会社に虚偽の請求を行った疑いが持たれてい