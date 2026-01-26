2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。昨年サウジCとBCクラシックを勝ち、年度代表馬に選出されたフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）。壇上に上がった藤田晋オーナーは「勝ってほしいと思っていたけど、本当に勝っちゃうのという感じだった」。レース後には矢作師やスタッフと抱き合って喜ぶシーンが話題になった。「全然、覚えていないです。映像がSNSに流れて来て、バズらないでと思ってい