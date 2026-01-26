群馬・邑楽町で目撃されたのは、右折レーンを直進し交差点を走り抜ける黒い車。横断歩道の信号は青、危険な信号無視です。目撃者：そのままノーブレーキで走り去ったので衝撃だった。目撃者によりますと、運転していたのは20代くらいの男性だったといいます。目撃者：右折する車が来てたら、間違いなく事故を起こしている。こっちに向かってくる感じですごく怖かった。危険な信号無視は、さいたま市でも。信号は赤にもかかわらず、