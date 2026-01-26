【漫画】本編を読む『愛され女子でスミマセン』（オニハハ。/KADOKAWA）は、“自分を客観視できない女性”の危うい心理を描いたコミックだ。主人公・野々村姫奈は26歳の派遣社員。「女子力が高く、気づかい上手で、仕事も完璧。今年こそ正社員間違いなし」そんな“理想の自分像”を本気で信じている。だが現実の姫奈は、自分勝手な振る舞いが目立ち、女性社員から距離を置かれてしまうような存在だった。姫奈が何より重視してい