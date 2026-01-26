外国からの観光客が驚くことに、日本の寺社などには女性が入れない場所がある。浄土宗僧侶の鵜飼秀徳さんは「高野山などは修行の場であるという理由で女性の立ち入りを禁止してきた。明治維新でほぼ全ての“聖域”が解禁されたが、いまだに女人禁制を貫く山がひとつある」という――。※本稿は、鵜飼秀徳『欲望の仏教史』（SB新書）の一部を再編集したものです。■なぜ女性立ち入り禁止になったか日本の仏教・神道における、女性に