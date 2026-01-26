小野田紀美経済安全保障担当大臣が２６日、都内で行われた「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」で、審査員を務めた。ミス日本コンテストは、「日本らしい美しさ」を磨き上げ、社会で活躍することを後押しする日本最高峰の美と成長のコンテスト。ミス日本に出場経験のある小野田大臣は「私も２０年くらい前に、ミス日本に（出場し）、３回、関東大会落ちをしておりまして」と回顧。ファイナリストたちを見て、「このステー