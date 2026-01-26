横山英幸・前大阪市長は2026年1月25日、Xを更新し、「安全を確保できないような恐れのある事態が複数箇所で発生した」として、街頭演説などを「事前予告なし」に行うことを発表した。J-CASTニュースの記者が26日、大阪市内で行われた街頭演説を訪れた。横山前市長「悪い雰囲気は感じていないですね」市内のスーパーマーケット前で14時から行われた街頭演説には、10人程度の聴衆が集まり、横山氏の訴えを聞いた。横山氏は、市長の経