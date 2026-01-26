いくら愛する彼氏でも、お口が臭いのはちょっと勘弁。とはいえ、なかなかストレートには伝えづらいものです。彼氏を傷つけることなくケアを促すにはどうすればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性80名に聞いたアンケート調査を参考に「『口が臭い彼氏』にニオイケアをお願いする方法」をご紹介します。【１】「ごめん、また今度」とキスを拒む「理由は言わずに、本人が自覚してくれることを期待します」（20代