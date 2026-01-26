巨人は２６日、春季宮崎キャンプの前に宮崎で行う１軍合同自主トレ参加選手を発表した。（投手）田中将大、大勢、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、田和廉、赤星優志、山城京平、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、エルビス・ルシアーノ（捕手）甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助（内野手）門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、浦田俊輔、小浜佑斗、泉口友汰、リチャード