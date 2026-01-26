２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が１月２６日、都内のホテルで開催された。桜花賞、秋華賞の牝馬２冠を制して、最優秀３歳牝馬に選ばれたエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ、馬齢は２５年の表記）の関係者が、壇上で喜びの声を語った。馬主のシルクレーシング・米本昌史代表は「（桜花賞は）ジョッキーのすごい進路取りに驚いたのと馬の頑張りと、本当に感動しました。本当にうれしい限りなんです