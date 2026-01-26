香川県土庄町で開かれた野球教室に登場した元プロ野球選手・原口文仁さん24日 24日、香川県土庄町で野球教室が開かれ、講師として阪神タイガースの元プロ野球選手・原口文仁さんが登場しました。 小豆島の野球部やスポーツ少年団に所属する約100人の小中学生が参加しました。 原口さんからキャッチボールのコツなど技術指導を受けたほか、野球に向き合う姿勢や心構えについて学びました。