27日の気温津山・岡山・高松 27日は岡山、香川ともに晴れたり曇ったりの天気となりそうです。寒さは、26日と比べると和らぎそうです。 最高気温は津山市が8℃、岡山市が10℃、高松市が11℃となっていて、26日よりも3℃前後高くなるところが多くなりそうです。 しかし油断せずに防寒対策をお忘れなく。また香川県を中心に空気が乾燥するところがあるので火の取り扱いにご注意ください。 のどにダメージを受