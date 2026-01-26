２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が１月２６日、都内のホテルで開催された。高松宮記念を制し、香港のチェアマンズスプリントプライズで２着に好走するなど海外Ｇ１でも活躍して最優秀スプリンターに選ばれたサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア、馬齢は２５年の表記）の関係者が、壇上で喜びの声を語った。所用のため欠席した里見治オーナーに代わり、馬主代理として登壇した渡辺剣人氏は「昨年、サトノレ