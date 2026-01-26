高校サッカー新人大会。ベスト8が激突しました。草薙会場の第1試合はベスト4進出を懸けた藤枝明誠と藤枝東の藤枝ダービー。前半19分、藤枝東は11番望月の仕掛けに9番増田。エース候補の一発で藤枝東が先制します。さらに21分、藤枝東は7番原田が抜け出しシュート。ここは明誠の守護神、末高がナイスセーブ。1点を追う明誠は後半11分、ロングスローのこぼれに13番高下。しかし枠を捉えら