打撃練習するソフトバンク・山川＝福岡市ソフトバンクの山川穂高内野手が26日、福岡市内で自主練習を公開し、念入りにバットを振り込むなどして汗を流した。昨季は打率2割2分6厘で23本塁打と本来の力を出し切れず、今季は打率、打点、本塁打で自己最高の成績を狙い「自分自身が驚く数字を出したい。ホームラン王も（リーグ）3連覇も手にしたい」と話した。昨秋の日本シリーズ直後から「復讐」をテーマにほぼ無休で練習してきた