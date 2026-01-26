頭の「色つや」や輝き具合などを競う年に一度のイベントが横手市で開かれました。今シーズン最長といわれた寒波にも負けないような激しい戦いが繰り広げられ、光る頭が今年も雪深い地域に笑いと元気を届けました。そろいの法被を身にまとい。「はっけよいのこった～のこった～、のこった～、のこった～、のこった～。あ、2、3本あるな～笑」光り輝く自慢の頭を競い合う年に一度の大勝負