現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第四回「桶狭間！」が1月25日に放送に。銭50貫の褒美に歓喜した小一郎。一方〈現代の金額〉に換算して衝撃を受ける視聴者たち「金額感を知ると場面が別物に…」その最後に流れた第五回「嘘から出た実（まこと）」の予告が話題になっています。＊以下第四回のネタバレを含みます。＜第四回の公式あらすじ＞ついに信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一