ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分 ※1月26日は夜8時放送)。今回は、番組放送11年目突入特別企画「忘れられないナイスキャラSP」をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回四代続く名店の味を守る家族との絆紹介するのは、メキシコ在住の「大衆食堂」を愛するペドロさんとアイメさん