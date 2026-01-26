1月27日公示、2月8日投開票の衆院選で、元富士宮市議の中村憲一氏が1月26日までに、静岡4区から検討していた立候補を一転して取りやめることを明らかにしました。 中村氏はSBSの取材に対し「時間的な準備期間が足りず、出馬できなくなった」と理由を述べました。